Atatürk yolunda bayrak taşıyacaklar

ATATÜRK'ÜN 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dağcılık Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 16. Anma Yürüyüşü düzenlendi. Farklı şehirlerden Samsun'a gelenler, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde bir araya geldi. Törende, Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılan dağcı gençlere ve öğrencilere teslim etti. Daha sonra yürüyüşçüler, aldıkları Türk bayrağını 25 Mayıs'ta Havza'ya ulaştırmak için yola çıktı.