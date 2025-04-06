Atatürk’e saygıyı depoya kaldırdılar! CHP’li belediye Atatürk heykelini sahne arkasında çürümeye terk etti

CHP'li Kırşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yaptırılan ve önce Ahi Evran Külliyesi önüne, ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nin girişine taşınan Atatürk heykeli, sahne arkalarında çürümeye terk edildi.

2019 yerel seçimlerinde 39 yıl sonra Kırşehir'de belediye seçimlerini kazanan CHP'nin ilk icraatlarından biri, Atatürk'ün kahve içerken tasvir edildiği bir heykel yaptırmak oldu. Ancak, heykelin estetik açıdan Atatürk'e benzemediği yönündeki yoğun eleştiriler sonrası CHP'li Kırşehir Belediyesi heykeli ilk olarak Ahi Evran Külliyesi önünden kaldırarak Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ne taşıdı.

Burada bir süre sergilenen heykel daha sonra bir anda ortadan kayboldu. CHP'li Kırşehir Belediyesi heykeli, sanat merkezinde bulunan bir konferans salonunun, perde arkasındaki sahne malzemelerinin depolandığı alana koydu. Yıllar içinde adeta sürgün hayatı yaşayan Atatürk heykelinin ortadan kaldırıldığını gören vatandaşlar ise CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.