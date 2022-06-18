Haberler Yaşam Haberleri Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 18.6.2022 16:58

Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

AA
Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satan iş yerinin sahibi, bir süredir dükkanın önünde asılı duran Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.

Bayrağın sokakta bir kenara atıldığını gören iş yeri sahibi, bölgedeki kameraların kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda, dün akşam dükkanın bulunduğu ara sokaktan geçen iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra Trabzonspor flamalarının da asıldığı ipteki Türk bayrağını çekip alarak yere attığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı yere atanın V.E, yanındakinin ise A.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Atatürklü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TYT soruları 2022 cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? ÖSYM ile YKS 2022 TYT soruları ve cevapları ile Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe soru-cevap
YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve YDT ile AYT kaç dakika sürecek? 2022 YKS ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA YAPILDI! Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor! 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı belli oluyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
YKS sınavında Oje yasak mı, protez tırnak, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? 2022 YKS sınavında neler yasak, dışarıdan kalem getiriliyor mu?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 temmuz Asgari ücret zammı hesaplandı: Masada 6 bin 500 TL var!
Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürklü Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA