Atatürk’ü kaybettiğimiz gün yaşadığım acıyı hiç unutmadım

Çocukluğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gören 102 yaşındaki Şaban Yaylalı, Büyük Önder'in vefatının ardından İstanbul'da yaşanan büyük acıyı 86 yıldır yüreğinde taşıyor. Atatürk'ün ölümünün ardından Dolmabahçe Sarayı'nda naaşını ziyaret edip saygı duruşunda bulunan Yaylalı, hayatını İzmir'in Konak ilçesinde kızıyla sürdürüyor. Yaylalı, 4 yaşında gördüğü, 16 yaşında ise vefat haberini aldığı Atatürk'e saygı ve sevgisini içinde hep taze tutuyor. Lozan mübadillerinden olan, emekli öğretmen Yaylalı, Atatürk'ü ilk kez 1926 yılında Sivas'taki köylerine geldiğinde gördüğünü söyledi. Yaylalı, Erzurum'a giderken köylerine uğrayan Büyük Önder'in burada köylülerle sohbet ettiğini anlatarak, "Biz köyde ahırın içinde yaşıyorduk, hayvanlar bir tarafta biz bir tarafta. Kışın onlar ısıtıyor bizi. Biz burada yıllarca kaldık, arazi verdiler. 1926 yılında Gazi'nin Erzurum'a geçişi sırasında köylüler yola çıktılar ve ondan yeni ev yapılmasını istediler. O rica üzerine Mustafa Kemal bize orada yeni ev yaptırdı" dedi. AA