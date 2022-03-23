Atatürk’ün doktoru Neşet Ömer İrdelp Amfisi ve tarihi bina açıldı

1933 yılında inşa edilen yapı, içerisinde bulunan 188 kişilik amfisi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tescilli eserlerinden olma özelliğine sahip. Prof. Dr. Ziya Öktem'in rektörlük döneminde amfiye Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp ismi verildi (1948). Restorasyonu Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın döneminde yapılan tarihi yapıda çalışmalar 2019 yılında başladı. Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ve Öğretim Üyeleri katıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tarihini anlattığı konuşmasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Neşet Ömer İrdelp, iz bırakmış bir hekimdir fakat hakkında çok bilgiye ulaşamıyoruz, öğrencilerinden ve asistanlarımızdan öğrendiğimiz kadarını biliyoruz. Beraberinde çalışanlara daima nezaketle muamele eden ve kliniğin düzenli çalışmasını sağlayan bir yaradılışta olduğunu söylerler. Kendisi Darülfünun'un son, İstanbul Üniversitesi'nin de ilk rektörü. Aynı zamanda Atatürk'ün hem yakın arkadaşı hem de şahsi doktoru. Neşet Ömer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi doktoru, ölüm raporunda ismi bulunan kişi. Bu özellikleri onun bu binaya isminin verilmesini çok anlamlı kılıyor" dedi.

"ATATÜRK'ÜN ÖLÜM RAPORUNDA İMZASI OLAN ŞAHSİ DOKTORU"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Bugün sadece bir amfinin açılışını gerçekleştirmiyoruz, burada Cerrahpaşa ruhunu yeniden ateşlemenin de çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu binayla birlikte buraya bağlılığımızın artacağı ve buradaki eğitim faaliyetlerin hızla devam edeceği geçmişten aldığımız kıvılcımı gelecek nesillere aktaracağımız bir duruma da şahit oluyoruz. Neşet Ömer İrdelp Atatürk'ün doktoru, Atatürk'ün ölüm raporunu bizzat kaleme aldı. Bu binadaki tablolar içerisinde bu rapor da asılı. Bizler Neşet Ömer İrdelp Hocamızın bizlere bıraktığı mirası ileriye taşıyacağız. Daha aktif işin içinde olan bir eğitim yapısıyla gelecek nesillere doğru ilerleyeceğiz.

"AMFİLER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL İÇİNDEKİ İNSANLAR ÖNEMLİ"

Açılışta yaptığı konuşmada 2009-2015 dönemi İstanbul üniversitesi Rektörü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yunus Söylet ise, "Çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Geçmişini bilmeyen kurum, kuruluş ve şahısların geleceği de olmaz. İstanbul Üniversitesi Avrupa tipindeki 10'uncu üniversite. Burası da çok güzel bir amfi olmuş emeği geçenler sağ olsunlar. Amfiler tek başına bir şey yapmıyor, içindeki insanlar çok önemli. Her açılan yeni bina bende hep bir umut uyandırıyor, asla bırakmayacağız sonuna kadar Cerrahpaşa'yı ve üniversitemizi yenilemek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun programından dolayı katılamadığı için yazılı bir mesaj iletirken, bu binanın yeniden açılışının tıp tarihi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, şunları söyledi "Cerrahpaşa Türkiye'de önde gelen tıp fakültelerinden bir tanesi. İlerleyen yıllarda güzel çalışmalar devam edecek."

ORD. PROF. DR. NEŞET ÖMER İRDELP KİMDİR?

1882 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Numune-i Terakki Mektebi'nde tamamladı. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'yi 1902 yılında bitirdi. Paris'teki iki yıllık eğitiminin ardından 1910'da İstanbul'a döndü ve İstanbul Darülfününu'nda göreve başladı.

Osmanlı Devleti'nin Dördüncü Ordusunda Yedek Tabip Binbaşı rütbesiyle Ordu Sağlık Başkanlığı görevinde bulundu. 1921'de Dâhiliye Seririyatı (İç Hastalıkları Kliniği) Müderrisliği görevine getirildi. Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hekimliğini üstlendi; bu görevini Atatürk'ün vefatına değin sürdürdü. 1925 yılında Cerrahpaşa Hastanesi'nde açılan İkinci Dâhiliye Kliniğinde görevlendirildi. Bu bölüme kısa süre içinde kardiyoloji merkezi niteliği kazandırdı. 1925'de Tıp Fakültesi Reisi (Dekanı) ve 1927'de İstanbul Darülfünunu Emini (Rektör) oldu. 1933 yılında gerçekleştirilen 2252 sayılı Üniversite Reformu ile birlikte kurulan İstanbul Üniversitesi'nin ilk Rektörü olarak 1934 yılına kadar görev yaptı. 1933 yılında Ordinaryus ünvanı alan Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Cerrahpaşa Hastanesi Birinci Dâhiliye Kliniğindeki görevini 3 Haziran 1948'deki vefatına dek sürdürdü.