Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan tutuklu sanık tahliye edildi

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir lisede öğrenim gören lise öğrencisi A.E.S.(17), Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla müstehcen hareketler sergilemiş, liseli gencin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli genç, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheli A.E.S.'nin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli A.E.S., oyunda kağıtlar ve fotoğrafların görünmeyecek şekilde dizilip her bir kişinin sırayla fotoğraf çekip çeşitli hareketler yaptığını, hareketi yaptığı sırada fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmediğini, kendisine denk geldiğini ancak yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkında olduğunu söylemiş, videonun 2 yıl önce çekildiğini belirterek pişman olduğunu dile getirmişti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Anadolu 3. Çocuk Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık A.E.S. bulunduğu cezaevinden getirilirken sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma sonu davayı karara bağlayan mahkeme, sanık A.E.S.'nin 'nin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, aynı zamanda tutuklu sanık A.E.S.'nin de tahliye edilmesine karar verdi.