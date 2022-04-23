Haberler Yaşam Haberleri Atatürk'ün her 23 Nisan'da paylaşılan fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:26 Son Güncelleme: 23.4.2022 13:26

Atatürk'ün her 23 Nisan'da paylaşılan fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Atatürk’ün her 23 Nisan’da paylaşılan fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı

23 Nisan’ın yıldönümlerinde çokça paylaşılan o fotoğrafın hikayesini biliyor musunuz? Fotoğrafta Atatürk’ün yanında görülen küçük kız Nuriye İdil. Nuriye İdil, dönemin Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür’ün kızıydı. İdil 2013 yılında 102 yaşında aramızdan ayrıldı ancak bıraktığı hatıra hala yaşıyor.

Mustafa Kemal'in 23 Nisan 1922'de Konya'da Mevlânâ Türbesi'nin yakınlarındaki Şems isimli okuluna ziyareti, hem bu coğrafyada hem de dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar sadece çocuklara ait olacak özel bir günün habercisi gibiydi. Üstelik, ziyarete gelen Başkomutan'ın önünde kazanması gereken koca bir savaş, kurtarılması gereken bir ülke varken.

O gün 11 yaşında olan İdil vefatından önce, Atatürk'le olan fotoğrafının hikâyesini şöyle anlatmıştı:

SEVİNÇ VE GURURUNU YAŞIYORUM

"Fotoğrafın çekildiği gün okuldaydım. İkinci sınıftaydım. Atatürk Konya Mevlânâ Türbesi'ne yakın bir yerde olan Şems isimli güzel okulumuza geldi. 1922 senesiydi. Yengem ve dayılarım benim için şapka yaptırmışlardı. Atatürk geldiğinde o şapkayı takmıştım. Öğretmenlerim Atatürk'e götürmem için bana bir buket çiçek verdiler, yanına gittim, korkuyla çiçekleri takdim ettim. Bana kimin kızı olduğumu sordu, sevinçle beni kucağına alarak 'Aferin, ilk şapka giyen sen oldun. Arkadaşlarını, çocukları, okulunu seviyor musun?' diye sordu. 'Çok seviyorum Paşam,' dedim. Atatürk de 'O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edelim birlikte oynayın, kaynaşın,' dedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın oluşumunda benim Atatürk ile olan bu diyaloğumun da payı olmasının sevinç ve gururunu yaşıyorum."

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Atatürk'ün her 23 Nisan'da paylaşılan fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı
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