Ateş için tahta parçası ararken sesini duydukları kadını enkazdan sağ kurtardılar

"SÜREKLİ KONUŞARAK MORAL VERDİK"

Gönüllülerden Doğuş Adıyaman ise yaşadıklarını uzun süre unutamayacağını, çok enkazda çalıştığını ancak hiç bu kadar duygulanmadığını dile getirdi. Depremin ikinci günü gece saat 02.00'de arkadaşlarının arabayı almaya giderken yollarını kaybetmeleri üzerine bir enkazın yanında kaldıklarını anlatan Adıyaman, şunları kaydetti: "Ateş başında ısınırken arkadaşlarımız tahta ve kapı parçaları aradıkları sırada enkazdan ses geldiğini söylediler. Biz de hemen koştuk, ses var mı diye bağırdık. Sese ulaştıktan sonra oradaki ekiplerle delik açtık. O şekilde teyzeyle konuştuk. Teyzenin durumu iyiydi. Moralini bozma seni kurtaracağız dedik. Tabliyeyi delerek içeriye girdiğimizde de yaşlı teyze yatağının üzerindeydi. Dolap yatağın kenarına devrilmişti, açılan kapağı da teyzeyi korumuştu. Sonra yavaşça teyzeyi bulunduğu yerden çıkardık. Sadece ayağı biraz ezilmişti. Her bir nefes bizim için büyük umuttu." Gönüllülerden Eda Karabaş ise enkazda ilk kez arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Ben de orada kadın depremzedelerimizle konuşup durumlarını öğreniyordum. Onlara sürekli moral verici konuşmalar yaptık. Orada malzeme dağıtıyorduk. Tek amacımız can kurtarmaktı. Umarım böyle bir şey bir daha yaşamayız. Her can bizim için önemli. Enkaz çalışmaları sırasında bir kadın gelip bana sarıldı. Hepimize tek tek teşekkür etti. Oradan bir yakını çıkarılmıştı. 'Siz olmasaydınız kurtaramazdık' dedi. O ablanın o minnet dolu bakışları beni derinden etkiledi."