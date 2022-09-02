Ateş ile Yangın filmi konusu ve oyuncuları: Fire with Fire - Ateş ile Yangın nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Ateş ile Yangın filmi konusu ile izleyenleri bir suç ortamı içinde dolaştırıyor. Orijinal adıyla Fire with Fire aksiyon filmi severler için oldukça başarılı bir tercih olarak dikkat çekiyor. Ateş ile Yangın oyuncuları arasında popüler isimler yer alıyor. Peki, Ateş ile Yangın filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, yanıtlar…
ATEŞ İLE YANGININ FİLMİNİN KONUSU
İtfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olur. Artık suç lideri Hagan'a karşı tanıklık edecektir. Jeremy, çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur. Yeni kimliği ona pek çok sorun yaratacaktır. Bu arada genç adam, gözetmeni Talia Durham'a aşık olmaktan da kendini alamaz.