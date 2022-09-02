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Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:57

Ateş ile Yangın filmi konusu ve oyuncuları: Fire with Fire - Ateş ile Yangın nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Aksiyon, suç ve drama türündeki orijinal adıyla Fire with Fire bu akşam yayında! 2012 yapımı filmin yönetmen koltuğunda David Barrett oturuyor. Ateş ile Yangın konusu ile bir suç ortamına odaklanıyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Bruce Willis Ateş ile Yangın oyuncuları arasında. Peki, Ateş ile Yangın filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte, detaylar…

Ateş ile Yangın filmi konusu ve oyuncuları: Fire with Fire - Ateş ile Yangın nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Ateş ile Yangın filmi konusu ile izleyenleri bir suç ortamı içinde dolaştırıyor. Orijinal adıyla Fire with Fire aksiyon filmi severler için oldukça başarılı bir tercih olarak dikkat çekiyor. Ateş ile Yangın oyuncuları arasında popüler isimler yer alıyor. Peki, Ateş ile Yangın filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, yanıtlar…

ATEŞ İLE YANGININ FİLMİNİN KONUSU

İtfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olur. Artık suç lideri Hagan'a karşı tanıklık edecektir. Jeremy, çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur. Yeni kimliği ona pek çok sorun yaratacaktır. Bu arada genç adam, gözetmeni Talia Durham'a aşık olmaktan da kendini alamaz.

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ OYUNCULARI

Josh Duhamel

Bruce Willis

Rosario Dawson

Vincent D'Onofrio

50 Cent

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Fire with Fire filmi 2012 yılında izleyicisi ile buluştu. Film IMDB listesinde 10 üzerinden 5.6 puana sahip olarak yer alıyor.

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Ateş ile Yangın filmi konusu ve oyuncuları: Fire with Fire - Ateş ile Yangın nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
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