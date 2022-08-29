Ateş isimli köpek, Su isimli kediye annelik yapıyor

Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünde yavruları ölü doğan 9 yaşındaki Ateş isimli köpek, annesini kaybeden 'Su' isimli kediyi bir yıldır emzirerek annelik yapıyor. Bilinenin dışındaki bu kedi köpek ilişkisi görenlerin içi ısıtıyor.

ATEŞ KEDİLERLE PEK SAMİMİ

Biz Ateş'i 6 aylıkken bir veterinerden sahiplenmiştik diyen 22 yaşındaki Erkan Solmaz; Ateş uzun yıllardır bizim ailemizin bir bireyi. Evimizde kedimiz varken Ateş'i sahiplendik. Evde kedilerle beraber aynı kaptan yemek yediler. Ateş, kedilerle pek samimi. Bizim kedimiz doğum yapmıştı yavruları bir aylıkken anneleri maalesef kayboldu, ama ateş onlara sahip çıktı ve sütanneliği yapmaya başladı. Görünce çok şaşırdık kediler Ateş'i anneleri sanıyorlardı kedinin birisi yemek yemeye başlayınca ateşi emmeyi bıraktı ama 'Su' ismini verdiğimiz kedi emmeye devam etti. Ateş hamile kalınca emmeyi bırakmak zorunda kaldı. Ateş maalesef yavrularını ölü doğurdu ve 'Su' şuanda ona yavrularını hiç aratmıyor ve ateşi emmeye devam ediyor. Çevremdeki arkadaşlarıma inandıramıyordum ben. Bu yüzden sürekli video ve fotoğraf çekiyordum. İlk başta çok şaşırdık sonra kedimiz 'Su' için sevindik çünkü Ateş olmasaydı kendine bakamazdı. Çevreden ateşe bir sevgi ve ilgi oluştu köydeki herkes ateşi tanıdı" Dedi.

ÖRNEK ALINASI BİR DURUM

Ben ailemi ziyarete gelmiştim. Köyde akşamüstü gezinirken Bu ikiliyi gördüm görünce çok şaşırdım diyen Hasan Şimşek; " Gerçekten çok hoş, güzel bir durum. Bu görüntüler insanın içini ısıtıyor. Bu görüntüler iyiliğin dostluğun merhametin istendiği her yerde olabileceğini gösteriyor bize. Bu güzel ikilinin dostluğu merhameti hep daim olsun örnek alınası bir durum. Böyle güzel dostluklar hep var olsun." İfadelerini kullandı.

ANNELİK İÇGÜDÜSÜ DOĞUMDAN ÖNCE BAŞLAR

Bu olayda anne köpek ve yavru kedi arasındaki bağ ne kadar kuvvetli ise süreç daha fazla uzamış görünüyor diyen ve konuyla ilgili açıklamada bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu; "Köpeklerde annelik içgüdüsü doğumdan önce başlayan ve sütten kesilene kadar devam eden, anne köpeğin yavrularına yönelik tüm eylemlerinin bir kombinasyonu olarak tanımlanır. Köpeklerde annelik, temasla geçirilen zaman, yalama/bakma ve yavruların emzirilmesi gibi en sık gözlemlenen davranışlar ile ölçülür. Yeni doğan yavruların hareket kabiliyeti çok sınırlı olduğundan, hayatta kalmaları, beslenmeleri ve korunmaları için anne etkileşimi esastır. Ayrıca köpek yavrularının insanlarla bağlanma sürecinin önemli bir unsurudur ve yavruların sosyal gelişiminde de annenin davranışları büyük rol oynar. Bununla birlikte, köpeğin duygusal durumu, hormonal seviyeleri annelik davranışının kalitesi ve yavruların hayatta kalması ve gelişmesi üzerindeki etkisi hala araştırılmaktadır. Durum böyle iken yavrularını kaybeden bir anne köpeğin hormonları ve duygu durumu annelerini kaybeden kedi yavrularını sahiplenmede hiç de zorluk yaşamayacağını görmekteyiz. Yavru köpekler annelerini 8 hafta kadar emerler, yavru kediler ise 10-12 hafta kadar annelerini emer. Daha sonra katı gıda ile rahatlıkla beslenebilirler." dedi.