’Ateş savaşçıları’ afetzedelere su taşıyor

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından başlatılan arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ve yardım kampanyaları devam ediyor. 11 ilde yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından binlerce kişi evsiz kalırken, bölgeye sevk edilen binlerce ekip deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde yaşanan içme suyu ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü; afetzedeler ve bölgede görev yapan ekiplerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Antalya'nın farklı ilçelerinden çok sayıda orman personeli ile 20 arazözü deprem bölgesine göndermişti.