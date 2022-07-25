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Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:33

Ateş Yağmuru filmi TV’de ilk kez! Ateş Yağmuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

25 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Ateş Yağmuru filmi ATV’de olacak. 2019 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Aksiyon ve macera türlerinde olan filmde Bee Rogers, Alive Rietveld gibi isimler başrolde yer alıyor. Peki; Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru filmi oyuncuları kimler?

Ateş Yağmuru filmi TV’de ilk kez! Ateş Yağmuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ateş Yağmuru filmi ATV ekranlarında olacak. Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Aksiyon ve macera türlerinde olan Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru filmi oyuncuları kimlerdir?

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.

Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Simon West

Tür : Aksiyon, Macera

Oyuncular : Bee Rogers, Alive Rietveld, Xuei Wang

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Ateş Yağmuru filmi TV’de ilk kez! Ateş Yağmuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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