Ateşe verilen bavuldan erkek cesedi çıktı

İzmir'de, önceki akşam Çevre Yolu'ndan geçen sürücüler, Buca ilçesindeki Işıkkent yol ayrımı yakınlarında, otoyol kenarındaki makilik alandan dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yanan bavulu söndürdü. Bavulun içinden ise bir erkek cesedi çıktı. Yapılan incelemede, 40'lı yaşlarda olan kimliği belirsiz erkeğin, önce boğularak öldürüldüğü, ardından bavula konularak olay yerine getirilip, ateşe verildiği belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.