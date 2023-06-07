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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Ateşe yürüyen komandolar sezona hazır

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Ateşe yürüyen komandolar sezona hazır
Türkiye'nin en riskli bölgelerinden olan, Antalya'nın ve Torosların akciğerleri ormanları korumakla görevli 501 kişiden oluşan 101 ekip, sezon öncesi helikoptere biniş ve atlama, halatla tırmanma, İtalyan çukurundan çıkma, tel örgülerinin altında sürünme gibi zorlu eğitimlerini tamamladı. Sezona hazır olan "Ateşe yürüyen komandolar"



Gazipaşa ilçesinden Kaş ilçesine kadar 650 kilometrelik alandaki 2 milyon 50 bin hektarı, yangına duyarlı radarlar bulunan 49 kuleden ve 28 kameradan canlı olarak takip ederek yangınlara karşı koruyorlar. Alanya, Manavgat, Kumluca ve Antalya merkezde de 6 yangın söndürme helikopteri ile bölgedeki 101 arazöz, 30 su ikmal aracı, 40 ilk müdahale aracı, 40 gölet ve 49 kulede yangına duyarlı radarlar ile 24 saat aralıksız her an her şeye hazır bekliyor.

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Ateşe yürüyen komandolar sezona hazır
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