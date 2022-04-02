Ateşin ortasında ilk sahur

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Toluklar Köyü'nde yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15:00 sıralarında yangın çıktı. Kuvvetli esen lodosun da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve 3 köye sıçradı. Yangının ilk belirlemelere göre tarladaki dalları temizleme sırasında çıktığı iddia edilirken bölgeye ilk etapta 300 kişilik orman ekibi sevk edildi. Şiddetli esen rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırırken, çevre köylerden traktörleriyle bölgeye gelen köylüler tankerlerle yangın bölgesine su taşıdı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Balıkesir'den de bölgeye ekipler sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

25 arozöz, çok sayıda itfaiye aracı ve 15 iş makinası ve 300 personelin yanı sıra köylüler 3 ayrı noktada devam eden orman yangınını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar yangını müdahale eden ekipler ilk sahurlarını da fırsat buldukları anda yaptılar.

SON ALEV SÖNENE KADAR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, " Arkadaşlarımız bölgede canla başla mücadele veriyor. Bölgeyle sürekli iletişim halindeyiz. Rüzgar bölgede çok şiddetli. İlk andan itibaren Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden ve Bayramiç Belediyesi'nden gelen ekiplerle yangına müdahaleye başlandı.

Şu an itibariyle bölgede şiddetli rüzgarda var. Yanmalar devam ediyor. Burada şu anki taktiksel olarak bizim çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmektir. Ama şuan için çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar da diner, ekiplerimiz tamamlandığı zamanda çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

