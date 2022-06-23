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Giriş Tarihi: 23.6.2022 17:10 Son Güncelleme: 23.6.2022 19:13

Ateşle savaşan gönüllüye Bakan'dan hediye

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ateşle savaşan gönüllüye Bakan’dan hediye

Muğla'nın Marmaris'te ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangınında dumandan etkilenen gönüllülere ilk müdahalede bulunan UMKE ve sağlık ekiplerini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Milletvekili Yelda Gökcan ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangının çıktığı ve devam ettiği noktalarda incelemelerde bulundu.

Alevlerle mücadele eden ekiplere moral veren bakanlar ve vekiller özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.

Marmaris ve Akyaka'dan gelen ve rüzgar sörfçülerinden oluşan gönüllü ekibinde yer alan ve güneşten ve dumandan etkilenen gönüllülere müdahalede bulunan UMKE ve sağlık ekiplerine iki bakan yardımcı oldu.

Gönüllülere su ve ayran dumandan etkilenen gönüllülere oksijen veren Bakan Kirişci, gönüllülerin ayakkabılarını da çıkarmasına yardım ederek, ayaklarına soğutucu sprey sıktı.

Bakan Kirişçi, üzerinde "Superman" yazılı tişörtü kirlenen ve terden sırılsıklam olan gönüllüye, "Superman sana bir tişört hediye edeyim" diyerek, kendi yedek tişörtünü verdi.

Ateşle savaşan gönüllüye Bakan'dan hediye! | Video

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Ateşle savaşan gönüllüye Bakan'dan hediye
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