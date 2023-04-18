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Giriş Tarihi: 18.4.2023 17:57 Son Güncelleme: 18.4.2023 18:47

Ateşli video çekerken evi yaktılar

İstanbul Zeytinburnu'nda 13 yaşındaki down sendromlu bir çocuk sosyal medyaya ateşli video çekmek isterken evi yaktı. Çıkan yangında evde mahsur kalan down sendromlu çocuk ve anneyi çıkarmaya çalışan baba yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ateşli video çekerken evi yaktılar

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddialara göre, 13 yaşındaki down sendromlu çocuk, sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı.

Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne çığlık çığlığa yardım istedi. Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu. Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı. Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.

Yardıma koşanlar camlar kırılarak içeridekiler kurtarılmaya çalıştı. Baba eşini ve çocuğunu kurtarırken kendisi de vücudundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Anne ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken babanın yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

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Ateşli video çekerken evi yaktılar
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