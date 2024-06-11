Atık malzemelerden açık hava sınıfı

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar semtinde dezavantajlı bir bölgede bulunan Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Funda Uygun Sır (46), öğrencilerin doğa ve çevre bilincini arttırabilmek için başarılı bir proje geliştirdi. Sır, tamamen atık malzemelerden okulun bahçesinde açık hava sınıfı oluşturarak büyük takdir topladı. Kablo makaralarından oyunlar, ahşap paletten kitap okuma köşesi, araba lastiklerinden saksılar, ağaç kütüklerinden tabureler hazırlandı. Açık hava sınıfını çok seven öğrencilerin derse olan ilgisi de arttı. Açık hava sınıfında bir yandan ders işleyen öğrenciler bir yandan da tarım öğreniyorlar.19 yıldır aynı okulda görev alan Sır, "Sonuç olarak açık hava sınıfımda yaptığım derslerle çocukların daha mutlu ve başarılı olduklarını gördüm. Bu sınıfı kurarken amacım tamamen öğrencilerimde doğa ve çevre bilinci oluşturmaktı. Çocukların açık alanda geçirdiği süre ne kadar artarsa akademik başarıları da o oranda artıyor. Bu kuşağın uzun süre kapalı alanda kalması sonucu kaygı düzeyi ve stresi artırıyor. Burada tamamen yaparak, yaşayarak, dokunarak ve oyunla öğreniyorlar" dedi.