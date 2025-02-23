Atık malzemelerden para kazanıyorlar

Kırklareli Valiliği, geçen yıl haziran ayında Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kurslarına katılan kadınların sosyalleşmesi, el becerilerinin artması ve bütçelerine katkı sunmaları için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Atık Malzemeler Kadın Eliyle Sanata Dönüşüyor Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında, Kırklareli Valiliği ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kar Spor Fabrikası arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında fabrikada üretim esnasında arta kalan kumaş ve iplik gibi geri dönüşüm malzemeleri SODAM'a getiriliyor. Geri dönüşüm malzemeleri burada kadınların elinde çeşitli ürünlere dönüşüyor. Kadınlar ürettikleri şapka, çanta, oyuncak bebek ve süs eşyalarını merkezin satış noktalarında satıp elde ettikleri gelirle bütçelerine katkı sunuyor.SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, yaptıkları çalışmalarla dezavantajlı kadınların hayatına dokunduklarını söyledi. Projenin 15 kursiyerle devam ettiğini anlatan Dokuyucu, "Kadınlarımız çeşitli ürünler üretiyor. Daha sonra bu ürünlerin satışı gerçekleşiyor. Proje kapsamında kadınlarımız ekonomik anlamda güçlenmiş oluyor, özgüvenleri yerine gelmiş oluyor. Böylelikle sıfır atığın ne kadar önemli olduğunun da farkına varmış oluyorlar" diye konuştu. Ürünlerle ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Dokuyucu, "Önceden geri dönüşümün ne olduğunu bilmeyen kadınlarımız vardı. Bu proje sayesinde geri dönüşümün ve sıfır atığın ne kadar önemli olduğunun, aslında hiçbir şeyin atık olmadığının farkına vardılar" dedi.Kursiyerlerden Gülafer Canfer ise proje ile öz güveninin artığını söyledi. Ürettikleri ürünler sayesinde gelir elde ettiklerini anlatan Canfer, "Allah razı olsun büyüklerimizden. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi. Canfer, kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.