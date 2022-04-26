Haberler Yaşam Haberleri Atık su kuyusunda mahsur kalan işçi öldü
Giriş Tarihi: 26.4.2022 11:03 Son Güncelleme: 26.4.2022 11:31

Atık su kuyusunda mahsur kalan işçi öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Atık su kuyusunda mahsur kalan işçi öldü

Manisa’da bakım onarım çalışması için boş atık pis su havuzuna giren 24 yaşındaki işçi Coşkun Adik duvarın yıkılması sonucu boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Akhisar'ın Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı. İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı.

Havuzda çalışan M.A. (30), A.S. (31), M.T. (30), Ş.A. (25), R.N. (40) ve Çoşkun Adik (24) mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adik'in cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
Son dakika haberi | Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu
Son dakika: Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin Erbil’in "Yanık" pozu olay oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Atık su kuyusunda mahsur kalan işçi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA