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Giriş Tarihi: 14.5.2022 16:33 Son Güncelleme: 14.5.2022 16:41

Atık yangını gökyüzünü siyaha boyadı!

ABBAS ÇAKAR
Atık yangını gökyüzünü siyaha boyadı!

Kocaeli Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesinde bulunan atık ve hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü siyaha boyadığı yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesinde bulunan Liman Bölgesinde, açık alanda tutulan hurda ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredeki görevliler, alandan yükselen alev ve dumanları fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, olay yerinden yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha boyadı. Olay yerinde soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Atık yangını gökyüzünü siyaha boyadı!
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