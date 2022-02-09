Atikhisar ve Bayramiç Barajları taştı Valilik uyardı

Çanakkale ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve kar hayatı olumsuz derecede etkiledi. Yağışın etkisiyle bazı dereler taştı, yollar kapandı, bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir çok ilçeyi etkisi altına alan yağmur ve kar yağışı nedeniyle Atikhisar ve Bayramiç Barajlarının doluluk oranları maksimum seviyeye ulaştı. Çanakkale Valiliği, barajlardaki suyun suyun tahliye kanallarından taşması nedeniyle vatandaşları uyardı.
VALİLİK UYARDI
Devam eden yağışlar ve karların erimesi nedeniyle Sarıçay ve Kara Menderes deresinde taşkın riskinin arttığını belirten Valilik, yaptığı yazılı açıklamada, "Barajlardan taşacak suyun Karamenderes ve Sarıçay deresinin debisini arttırmasından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması kamuoyuna önemle duyurulur." dendi.
EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA
Valilik, kar yağışı nedeniyle Bayramiç Biga, Çan ve Lapseki ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice İlçesi'nde ise tüm okullarda bir gün boyunca eğitime ara verildiğini açıkladı.
KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU
Öte yandan taşkın riski ve bölgede yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında "Taşkınlara Karşı Kriz Merkezi" oluşturuldu. Vali Aktaş, " AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimizle yaşanabilecek olaylara karşı görevimizi başındayız" dedi.