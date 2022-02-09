Atikhisar ve Bayramiç Barajları taştı Valilik uyardı

VALİLİK UYARDI

Devam eden yağışlar ve karların erimesi nedeniyle Sarıçay ve Kara Menderes deresinde taşkın riskinin arttığını belirten Valilik, yaptığı yazılı açıklamada, "Barajlardan taşacak suyun Karamenderes ve Sarıçay deresinin debisini arttırmasından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması kamuoyuna önemle duyurulur." dendi.

EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA

Valilik, kar yağışı nedeniyle Bayramiç Biga, Çan ve Lapseki ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice İlçesi'nde ise tüm okullarda bir gün boyunca eğitime ara verildiğini açıkladı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Öte yandan taşkın riski ve bölgede yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında "Taşkınlara Karşı Kriz Merkezi" oluşturuldu. Vali Aktaş, " AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimizle yaşanabilecek olaylara karşı görevimizi başındayız" dedi.