Atıklar göle akıtılıyor İSKİ seyrediyor

Eyüpsultan'a bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde son günlerde çok sayıda balığın ölü şekilde kıyıya vurması çevre sakinlerini tedirgin etti.Atık suyun fabrikaların bulunduğu noktadan akarak göle bırakıldığı görüldü. Fabrikaların bulunduğu noktadan akan pis suyun dere yatağıyla birleştiği ve bu noktada gözle görülür renk değişimlerinin yaşandığı belirlendi.Yaşanılan durum hakkında suç duyusunda bulunan Muhlis Güney isimli mahalle sakini, "Yakınlarda bir at çiftliği var. Gelip incelediler ama onlarla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Burada benim bin dönümlük arazim var. Bu nedenle ben de şikayetçi oldum. Yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için balık ölümleri oluyor. Belediye ekipleri ve İSKİ ekipleri inceleme yaptılar ama bize kimse açıklama yapmıyor" dedi.Göl kıyısına vakit geçirmek için gelen Muhammet Gülten isimli bir başka vatandaş ise, "Zaman zaman arkadaşlarımızla geliyorduk. Son zamanlarda hoş olmayan böyle bir görüntü gördük. İlgilenen kimse de yok" diye konuştu.