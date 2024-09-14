Atıklar onun elinde hayat buluyor: Çevresel atıkları çöpe atmayıp sanata dönüştürüyor

Asıl mesleği hemşirelik olan Arzu Muslugil, çocukluğundan beri hem kendine hem de aile büyüklerine ait malzemeleri bugüne kadar saklayarak her birini sanat eserine dönüştürüyor.

Son 7 senedir de sanatla ilgili çalışmalar yaparak sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Muslugil, çevresel sorunlara dikkat çekmek için resimlerinde atık malzemeleri kullanıyor.

SABAH'a konuşan Muslugil, "Çalışmalarımda atık kumaşlar, kartonlar fileler kırık çerçeveler gibi malzemeler kullanıyorum. Bir tuvalde annemin gençliğine ait bir gömlek parçası varken, diğerinde babaanneme ait bir makası da görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"NESNELERİN DE BİZLER GİBİ ANILARI VARDIR"

Muslugil, Çocukluğundan beri sakladığı hem kendisine hem aile büyüklerine ait malzemeleri atmaya kıyamayıp dönüştürmeye başladığını belirtti. Muslugil, "İlk etapta böyle başladı bu süreç. Başlarda figüratif çalışmalar yaptım sonra soyut sanata yöneldim. Çalışmalarımda atık kumaşlar, kartonlar fileler kırık çerçeveler gibi malzemeler kullandım. Bir tuvalde annemin gençliğine ait bir gömlek parçası, diğerinde babaanneme ait bir makası da görebilirsiniz. Var olduğumuz süre boyunca hikayesi olsun olmasın her şey bizim ona nasıl baktığımızla ve ne görmek istediğimizle ilişkilidir. Ben, başkalarının çöp diye adlandırdığı materyalleri renklerle buluşturup onu yeniden hayata katmayı amaçlayan, tüketim çılgınlığımıza bir nebze de olsa dur diyebileceğimizi göstermeye çalışan bir sanatçı adayıyım. Bunun yanı sıra, beni en çok heyecanlandıran tarafıysa sıradanmış gibi duran nesneleri sıra dışı ve çağrışımlara ışık tutacak sanat yapıtlarına dönüştürmekti. Benim gözümde nesnelerin de bizler gibi anıları vardır" dedi.

"ÇEVRESEL SORUNLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN RESİMLERİMDE ATIK MALZEMELERİ KULLANIYORUM"

Sanatçı Muslugil konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, "Ben aslında çevresel sorunlara bir şekilde dikkat çekmek için resimlerimde atık malzemeleri kullanıyorum. Çünkü Sanatın ve Sanatçıların insanlara bir noktada farkındalık yaratmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. İnsanlara 'Bakın bu çerçeve aslında atılmasa da oluyor' ya da 'bu kumaş parçalarını farklı bir şekilde kullanabilirsiniz' Ben sonuçta bir sanatçı adayı bir ressamım bu yüzden de bunları resimlerimde kullanıyorum. Sizlerde bu atık malzemeleri farklı bir yerde kullanabilir dönüştürebilir, onlara yeni bir hayat sunabilirsiniz. Bu şekilde dünyamız atık depoları çöp yığınları olmaktan kurtulabilsin."