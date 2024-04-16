Atıklarla çevre dostu tasarımlar

Moda sektöründe kumaş israfının önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza atan gençler, yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Proje sonunda seçilen tasarımlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ünlü markaların İstanbul ve İzmir'de belirlenen mağaza vitrinlerinde sergilenecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri Beril Ortaç, Defne Su Arkalı, Doğa Aral, Ilgar Derin Özgüneş, Mobina Agahi, Münevver Günaylı, Nevşah Liva Tekbalcı, Pegah Farhoomand Tehrani, Yaren Gibyeli ve Yaren İştenoğlu, 'Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon 3' adlı ders kapsamında tasarımlarını hazırladı.İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Tekcan, öğrencilerin denim ürün kategorisinde üst dönüşüm yöntemini kullanarak yenilikçi ve zanaat odaklı tasarımlara imza attığını söyleyip, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 'nitelikli eğitim', 'sanayi, yenilikçilik ve altyapı', 'sürdürebilir şehirler ve topluluklar' ile 'sorumlu üretim ve tüketim' ilkelerini önceleyen bu projemizde öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını ortaya koydu. Ünlü denim markaları tarafından sağlanan malzemeler, üretim sırasında açığa çıkan tekstil atıklarının değerlendirilmesi hususunda öğrencilerin farkındalık kazanmalarına olanak sağladı. Bu noktada amacımıza ulaştığımızı söyleyebilirim" dedi.