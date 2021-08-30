Atilla Gökova’dan Yerli Çapa

Türk denizciliğinde aktif rol oynayan ve yelken eğitmenliği gibi popülaritesi yeni artan bir meslek dalında 18 senedir bulunan Atilla Gökova bu deneyimini kalıcı kılmak adına yeni bir girişim ile yerli üretim ağına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu bağlamda üç Türk mühendisinin kurduğu Quadrati markası ekibine dahil olan ve denizcilik bilgilerini onlara aktarırken ülkemizin sularına en uygun yapıda teknolojik ürünler üretmeyi hedefleyen bu markanın ilk ürünü Atilla Gökova imzası ile piyasaya sürüldü.

Üretimi Ankara'da yapılan ve amatör denizcilerin ihtiyaçları belirlenerek her deniz koşulunda tam verim sağlamayı hedefleyen Quadrati, Albatros model çapaların farklı görünümü ve modern tasarımı ile ülkemizin bir markası olarak uluslararası platformda boy göstermeyi hedefliyor.

Seri üretime geçen ve son kullanıcı ile buluşmaya başlayan Quadrati farklı görünümü ve agresif yapısı ile dikkat çekerken Atilla Gökova'nın çapa ile ilgili son sözleri ise oldukça manidar; "Bana ülkemizde dünya markası bir çapa markası varken neden böyle bir işe giriştin diye soruyorlar. Neden olmasın ki? Bir ülkenin birden fazla dünya markası olmalıdır ve Quadrati bunu başaracaktır" diyen Gökova hayallerinin oldukça yüksek olduğunun da altını çiziyor. İlk yat fuarında son kullanıcı ile birebir temas edecek Quadrati ve Gökova kullanıcı yorumlarını çok önemsiyor.