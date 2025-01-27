Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı Nerede? Atina Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı, 2001 yılında hizmete açılmış olan modern bir tesistir. Atina şehir merkezine yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanına, toplu taşıma ve özel araçlarla kolayca ulaşmak mümkündür. İç ve dış hatlar için önemli bir merkez olan Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı nerede ve Atina Havalimanı'nda şehir merkezine nasıl gidilir sıkça sorulmaktadır.

Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı Nerede?

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunmaktadır. Şehir merkezine ortalama olarak 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu havalimanı, Atina ve Attika bölgesine hizmet vermektedir. 2001 yılında açılan bu havalimanı, Yunan devlet adamı Elefterios Venizelos'un adını taşımaktadır.

Havalimanı, Aegean Airlines, Hellenic Imperial Airways ve Olympic Air gibi havayolu şirketlerinin ana merkezi olarak hizmet vermektedir. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı ve Federal Havacılık Kurumu tarafından büyük uçakların iniş ve kalkışı için onay almış olan bu havalimanı, Avrupa'nın en işlek 30 havalimanı arasında yer almayı da başarmıştır.

Atina Merkezden Havalimanına Nasıl Gidilir?

Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaşmak için tercih edilebilecek alternatifler arasında şunlar bulunmaktadır:

-Havalimanından şehir merkezine gitmenin en çok başvurulan yolu, Atina Metrosu'nu kullanmaktır. M3 metro hattı (Mavi Hat) havaalanından şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlar. Seyahat süresi yaklaşık olarak 30-40 dakikadır.

-Havalimanından Atina'nın çeşitli bölgelerine düzenli olarak otobüs seferleri düzenlenmektedir. X95 hattı, Sintagma Meydanı'na, X96 hattı, Pire Limanı'na, X93 hattı, Kifisos Otobüs Terminali'ne ve X97 hattı, Elliniko Metro İstasyonu'na ulaşım sağlar.

-Şehir merkezi ile havalimanı arasındaki mesafeyi taksi ile tamamlamak da mümkündür. Taksiler, diğer toplu taşıma araçlarına göre çok daha hızlı ve konforludur. Ancak, ücretlerinin biraz daha pahalı olabileceği unutulmamalıdır.

-Kiato Banliyö Treni, havalimanını Atina'nın merkezine ve Pire limanına bağlamaktadır. Trenler, şehir merkezinde son durak olan Merkez Tren İstasyonu'na kadar gitmektedir.