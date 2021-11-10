Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk’ün vefat haberini aldıkları an...

"ÇARŞIDA GÖRDÜM"

Atiye teyze Atatürk'ü gördüğü anları da anlattı: Bir gün ablamla İzmir'de çarşıya gitmiştik, Atatürk'ü gördüm. Başında şapkası, üzerinde de armaları vardı. Hatta 'Burada muhacir var mı?' diye sormuştu. Ablam da 'var' cevabını verdi.