Atların kavgasını ayırmak isterken kolundan oluyordu

Kayseri'de emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Hazım Mutlu, doğa fotoğrafçılığına merak saldı. Sürekli yaylalarda gezen Hazım öğretmen zamanla kendine 20 koyun ile at ve eşek satın aldı. Hazım öğretmen kendisi gibi hayvan yetiştiren kardeşinin yaylasını atıyla ziyarete gitti. Atını otlanması için serbest bırakan Hazım öğretmen kahvaltı yaparken, kendi atıyla bağlı olan kardeşinin atı kavgaya tutuştu.

ATLARI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN OLUYORDU

Atların kavga ettiğini gören Hazım Mutlu araya girdi. Atların kavgasını bir türlü ayıramayan Hazım öğretmen kendi atının saldırısına uğradı. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Hazım öğretmen; "Kardeşimin yaylasına kahvaltıya gelmiştim. At oltansın diye serbest bıraktım. Benim at bağlı olan kardeşimin atının yanına gitmiş. İkisi kavgaya tutuşmuş. Benim at kardeşimin atının ipine dolanmış. Atların kavgasını ayırmak için araya girdim. Ancak bu sırada kardeşimin atı benim atı ısırınca benim atta beni kolumdan ısırdı. Biraz uğraştım bırakmadı. Sonra sol elimle ağzını açtım ve kolumu kurtardım" dedi.

KOPAN SİNİRLERİ 4 SATTE DİKİLDİ

Atın ısırması sonucu kolu parçalanan Hazım Mutlu ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hazım öğretmen hemen ameliyata alındı. Kopan sinirleri 4 saat süren cerrahi operasyonla dikilen Hazım öğretmenin kolu alçıya alındı. Her gün kuduz aşısı vurulmaya gittiğini belirten Hazım Mutlu; "Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. 4 saat süren ameliyatın ardından kolum alçıya alındı. Koluma komple dikiş atıldı. Parmaklarımı hareket ettirebilmem için birkaç ay zamana ihtiyacım varmış. İki günde bir pansumana gidiyordum. Hem kuduz hem de tetanoz aşıları vuruluyorum. Bu at 5 yıldır beslediğim bir at. Birkaç defa kavgalarını ayırmıştım ama başıma böyle bir şey gelmemişti. Beni daha önce taşların içerisine fırlattı. Asfalta düşürdü ama böyle bir şey olmamıştı. Kolumu kopartmadığına şükrediyorum. Kavgada dayağı aralayan yermiş. Ama neyse ki ucuz atlattım" diye konuştu.

Hazım Mutlu yaşanan olayın ardından koyunlarını ve atını satışa çıkardı. Koyunlarını satan Hazım öğretmen şimdi de kolunu ısıran atına müşteri bekliyor.