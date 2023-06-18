Haberler Yaşam Haberleri Atların kavgasını ayırmak isterken kolundan oluyordu
Giriş Tarihi: 18.6.2023 13:30 Son Güncelleme: 18.6.2023 13:50

Atların kavgasını ayırmak isterken kolundan oluyordu

Kayseri’de yaşayan emekli öğretmen Hazım Mutlu (64), yaylada kavga eden kendi atıyla kardeşinin atını ayırmak istedi. Bu sırada kardeşinin atı kendi atını ısırınca kendi atı da Hazım öğretmeni ısırdı. Uzun süre kolunu atın ağzından kurtaramayan Hazım öğretmen ağır yaralandı. Kolu parçalanan Hazım öğretmenin kopan sinirleri 4 saat süren ameliyatla dikildi. “Kavgada dayağı araya giren yermiş” diyen Hazım Mutlu; “Ben kolumun kopmadığına şükrediyorum. Atı satıp hayvancılığı bırakacağım” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Atların kavgasını ayırmak isterken kolundan oluyordu

Kayseri'de emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Hazım Mutlu, doğa fotoğrafçılığına merak saldı. Sürekli yaylalarda gezen Hazım öğretmen zamanla kendine 20 koyun ile at ve eşek satın aldı. Hazım öğretmen kendisi gibi hayvan yetiştiren kardeşinin yaylasını atıyla ziyarete gitti. Atını otlanması için serbest bırakan Hazım öğretmen kahvaltı yaparken, kendi atıyla bağlı olan kardeşinin atı kavgaya tutuştu.

ATLARI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN OLUYORDU

Atların kavga ettiğini gören Hazım Mutlu araya girdi. Atların kavgasını bir türlü ayıramayan Hazım öğretmen kendi atının saldırısına uğradı. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Hazım öğretmen; "Kardeşimin yaylasına kahvaltıya gelmiştim. At oltansın diye serbest bıraktım. Benim at bağlı olan kardeşimin atının yanına gitmiş. İkisi kavgaya tutuşmuş. Benim at kardeşimin atının ipine dolanmış. Atların kavgasını ayırmak için araya girdim. Ancak bu sırada kardeşimin atı benim atı ısırınca benim atta beni kolumdan ısırdı. Biraz uğraştım bırakmadı. Sonra sol elimle ağzını açtım ve kolumu kurtardım" dedi.

KOPAN SİNİRLERİ 4 SATTE DİKİLDİ

Atın ısırması sonucu kolu parçalanan Hazım Mutlu ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hazım öğretmen hemen ameliyata alındı. Kopan sinirleri 4 saat süren cerrahi operasyonla dikilen Hazım öğretmenin kolu alçıya alındı. Her gün kuduz aşısı vurulmaya gittiğini belirten Hazım Mutlu; "Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. 4 saat süren ameliyatın ardından kolum alçıya alındı. Koluma komple dikiş atıldı. Parmaklarımı hareket ettirebilmem için birkaç ay zamana ihtiyacım varmış. İki günde bir pansumana gidiyordum. Hem kuduz hem de tetanoz aşıları vuruluyorum. Bu at 5 yıldır beslediğim bir at. Birkaç defa kavgalarını ayırmıştım ama başıma böyle bir şey gelmemişti. Beni daha önce taşların içerisine fırlattı. Asfalta düşürdü ama böyle bir şey olmamıştı. Kolumu kopartmadığına şükrediyorum. Kavgada dayağı aralayan yermiş. Ama neyse ki ucuz atlattım" diye konuştu.

Hazım Mutlu yaşanan olayın ardından koyunlarını ve atını satışa çıkardı. Koyunlarını satan Hazım öğretmen şimdi de kolunu ısıran atına müşteri bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi
Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP'li Mansur Yavaş işten çıkardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek
Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor! Bakanlık harekete geçti: Sektör mercek altına alınacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İngiltere’de ekonomik kriz mağazaları vurdu: Kilo ile giysi satıyorlar
Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak KAAN'ı hedef aldı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
Tarihimizin en büyük sel felaketi 115 yıl önce Tokat’ta yaşandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Atların kavgasını ayırmak isterken kolundan oluyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA