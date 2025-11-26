Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devler 5. haftada kozlarını paylaşıyor. Atletico Madrid - Inter karşılaşmasının kilit isimlerinden biri ise, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu. Yıldız ismin ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, maç öncesi en sıcak tartışma konularından biri. İşte, Atletico Madrid - Inter maçı hakkında tüm merak edilenler: