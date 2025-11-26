Atletico Madrid - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi: Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devler 5. haftada kozlarını paylaşıyor. Atletico Madrid - Inter karşılaşmasının kilit isimlerinden biri ise, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu. Yıldız ismin ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, maç öncesi en sıcak tartışma konularından biri. İşte, Atletico Madrid - Inter maçı hakkında tüm merak edilenler:
Şampiyonlar Ligi 5. haftada belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyle:
Mücadele, 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma, Atletico Madrid'in sahası olan Civitas Metropolitano'da gerçekleşecek.
Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 23:00'te başlayacak.