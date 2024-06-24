Atletler Selimiye Camii için koştu

Edirne'deki Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 13. yıl dönümü dolayısıyla cami çevresinde 13 turluk "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlendi. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen, 13 atletin katıldığı koşu Selimiye Camisi önünden başladı. Atletler cami çevresinde 13 tur atarak farkındalık koşusunu tamamladı. Koşu sonunda atletlere kupa verildi. Kulüp Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "13 turluk farkındalık koşusu gerçekleştirdik. Bu etkinlikle hem Selimiye Camisi'ne hem de UNESCO varlıklarına dikkat çekmeye çalışıyoruz." dedi.