Atlı polislerin tatbikatı film sahnelerini aratmadı

Adana'da atlı polisler, izinsiz gösterilere ve eylemlere müdahale etmek için düzenli bir şekilde tatbikat yaparak her an olaylara hazır halde bekliyor. Gerçekleştirilen tatbikat ise film sahnelerini aratmıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli 10 at ve 16 polis, kentte izinsiz gösterilere müdahalenin yanı sıra mesire ve yürüyüş alanları gibi bölgelerde devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor. Özellikle toplumsal olaylarda caydırıcı güç olarak kullanılan atlı polislerin, izinsiz gösteri yapan grupların çembere alınıp dağıtılmasında da önemli rolü bulunuyor.