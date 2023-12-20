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Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:35 Son Güncelleme: 20.12.2023 11:51

Atlı polislerin tatbikatı film sahnelerini aratmıyor

Adana’da atlı polisler, izinsiz gösterileri ve eylemlere müdahale etmesi için düzenli bir şekilde tatbikat düzenleyerek her an olaylara hazır hale bulunuyor. Gerçekleştirilen tatbikat film sahnelerini aratmıyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Atlı polislerin tatbikatı film sahnelerini aratmıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli 10 at ve 16 polis, kentte izinsiz gösterilere müdahalenin yanı sıra mesire ve yürüyüş alanları gibi bölgelerde devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Atlı birlikler, spor müsabakalarında da stadyum çevresinde taraftar olaylarına karşı devriye geziyor. Özellikle toplumsal olaylarda caydırıcı güç olarak kullanılan atlı polislerin, izinsiz gösteri yapan grupların çembere alınıp, dağıtılmasında da önemli rolü bulunuyor.

TATBİKATLAR SAYESİNDE HAZIR BEKLİYORLAR

Olası eylemlere müdahale ve genel düzenin sağlanması için eğitilen birlikler, merkezde uygulamalı olarak zorlu eğitimlerden geçiriliyor. Görevli polisler temel ve ileri düzey binicilik eğitimleri alıyor.

Düzenli olarak bakımları yapılan atlar ise havai fişek, sis ve ses bombası gibi etkenlerden etkilenmeden ve ürkmeden gruba müdahale edebilmesi için tatbikatlara katılıyor.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Grup amirliği yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikatta; ellerindeki çeşitli maddeleri atarak, gösteri yapan gruba atlı polisler müdahale etti. Senaryo gereği sis ve ses bombası atılan alanda atlı polislerin gruba müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen asayiş devriye köpeği Leon da tatbikatta atlı polislere destek verdi. Grubu çembere alıp dağıtan ekipler, gösteri düzenleyen kişileri gözaltı koridorundan geçirdi.

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Atlı polislerin tatbikatı film sahnelerini aratmıyor
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