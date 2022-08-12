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Giriş Tarihi: 13.8.2022

ATM’den yola para saçıldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
ATM’den yola para saçıldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait ATM'nin para haznesinden sokağa paralar saçıldı. Olay yerine gelen polisler, bankamatikten yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Problemin ATM'den kaynaklı olmadığı, bir vatandaşın tek seferde verdiği paraları giriş haznesine bıraktığı ve sonrasında onay tuşuna basılmadan gittiği öğrenildi. ATM'nin giriş haznesine bırakılan paranın, bankamatik tarafından kasa kısmına çekilemediği için giriş haznesinden dışarıya doğru kaydığı belirlendi.

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ATM’den yola para saçıldı
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