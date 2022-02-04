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Giriş Tarihi: 4.2.2022 09:39 Son Güncelleme: 4.2.2022 09:53

ATM’lere sahte dolar yükleyenlere yönelik operasyon yapıldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
ATM’lere sahte dolar yükleyenlere yönelik operasyon yapıldı

İstanbul’da sahte dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İki özel bankanın Behçelievler'deki ATM'lerine sahte Dolar yükleyerek bunların banka müşterileri adına açılan hesaplara aktarıp oradan TL cinsi ile çektikleri ihbarları yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü görevlileri, ATM'lerden toplamda 100 bin dolar haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Sahte dolarları ATM'lere böyle yüklemişler | Video

Söz konusu hesabına sahte USD yükleyen şahıslardan biri olan V. B. isimli şahıs 20 Ocak'ta bir bankanın Fatih Mahmutpaşa şubesine başvuru yaptığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve Adli kontrol kararı aldı.

İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik operasyon | Video

Soruşturma kapsamında banka hesaplarına sahte USD yüklediği tespit edilen G. D. ve hesaplarına sahte USD yatırılan şahıslar ile olay tarihlerinde çok sayıda ve yüksek miktarda para transferi yaptığı tespit edilen A. E. isimli şahısların Muğla Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği tarafından Parada Sahtecilik (TCK 197) suçundan yakalandığı ve sevk edildiği mahkemece haklarında Tutuklama kararı verildi.

Dosya kapsamında tespit edilen ilimizde 11 şahıs Fatih, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Büyükçekmece, Beyoğlu ilçelerinde ve Tokat ilinde 2 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahsa yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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ATM’lere sahte dolar yükleyenlere yönelik operasyon yapıldı
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