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Giriş Tarihi: 7.1.2024 10:51 Son Güncelleme: 7.1.2024 11:57

ATM’nin bile ayırt edemediği sahte dolar basmışlar... Akıl almaz yöntemi banka görevlisinin dikkati ortaya çıkardı

İstanbul’da ATM’lerin dahi ayırt edemediği sahte dolar yapıp, paraları ATM’ye yüklediler. 2 ayrı ATM’ye 33 adet 100 dolar yükleyip Türk lirasına çevirerek çeken dolandırıcılar banka görevlisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ATM’nin bile ayırt edemediği sahte dolar basmışlar... Akıl almaz yöntemi banka görevlisinin dikkati ortaya çıkardı

Son dönemlerde artan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre özel bir banka yetkilisi kıs süre içerisinde bankanın aynı ATM'sine teker teker 100 dolar yüklendiğini daha sonra bu paraların Türk lirasına çevrilip transfer edildiğini gördü. Bunun üzerine savcılığa gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalışma başlatan polis ilginç bir yöntemle karşılaştı.

O DOLARLAR İNCELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bankamatikleri kullanan kişiler tarafından üst üste 100 dolarlık banktnotlar yatırıldığını, bunların daha sonra Türk Lirası'na çevrilerek başka hesaplara havale edildiğini tespit eden yetkililer, söz konusu 33 adet 100 dolarlık banknotu bir tutanakla incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderdi. Burada yapılan incelemede 100 dolarlık banknotların aslına çok benzeyen sahte paralar olduğu ortaya çıktı. Söz konusu banknotların para sayma makinelerinden bile geçtiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu gelişme üzerine banka yetkilerinin müracaatı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce bankamatiklerden işlem yapan şüphelileri takibe aldı. Daha sonra paraların gönderildiği hesap sahipleri de tek tek tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda, olaya karışan ikisi kadın 9 kişilik çete, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler, paraların sahte olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ATM’nin bile ayırt edemediği sahte dolar basmışlar... Akıl almaz yöntemi banka görevlisinin dikkati ortaya çıkardı
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