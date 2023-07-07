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Giriş Tarihi: 7.7.2023 17:29 Son Güncelleme: 7.7.2023 17:42

Atölyede kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan arkadaşını uyarmak için bacaklarından vurdu

İstanbul Zeytinburnu'nda atölyede çalışan yabancı uyruklu şahıs kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını uyarmasına rağmen kulaklığı çıkarmayınca tabancayla bacağından vurdu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Atölyede kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan arkadaşını uyarmak için bacaklarından vurdu

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir atölyede geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir kişi, kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan iş arkadaşını, kulaklığını çıkarması için uyardı. Ertesi gün aynı arkadaşının tekrar kulaklık takarak çalıştığını gördü. Bunun üzerine arkadaşının yanına gelerek, elindeki tabancayla bacaklarına ateş etti. Bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Atölyede kulaklıkla müzik dinleyerek çalışan arkadaşını uyarmak için bacaklarından vurdu
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