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Giriş Tarihi: 20.7.2023 10:50 Son Güncelleme: 20.7.2023 10:50

Atölyelerinde yakalandılar… Piyasa değeri 80 milyon lira…

İstanbul’da sahte veya ayarı düşük altın imal ederek satan iki kişi operasyonla yakalandı. 50 kilogram sahte altın ve piyasa değeri 80 milyon lira olan altın ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, imal ettikleri sahte veya ayarları ile oynanmış altınları kuyumculara satan bir çeteyi çökertti. Çete üyelerinin Kapalı Çarşı içerisinde kamera sistemi ile donatılmış olan ve sahte altın imal ettikleri iş yerine baskın yapıldı. 50 kilogram sahte altın, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın ve altın imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ö. ve S.Y.'nin ayarı düşük olan bilezik, altın zincir, Reşat Altını ve yüzük başta olmak üzere farklı mücevheratlar imal ettikleri, imal ettikleri ayarı düşük veya sahte mücevheratlara "Yardımcı Ustaları" ile birlikte şekiller verdikleri ve kiraladıkları saha elemanları aracılığıyla veya kendileri satarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Suçtan elde ettikleri haksız kazancı eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal çarlıkları satın alarak gizlemeye çalışan ve "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetenin diğer üyelerini yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Atölyelerinde yakalandılar… Piyasa değeri 80 milyon lira…
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