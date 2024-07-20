ATSO Başkanı Ali Bahar ebediyete uğurlandı

Kemer ilçesinde yaşadığı tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar için ATSO Atatürk Konferans Salonunda cenaze töreni düzenlendi.

BÜYÜK HEDEFLERE SAHİP BİR İNSANIMIZI KAYBETTİK

Cenaze töreninde konuşan Vali Şahin, "Rahmetli Ali Bahar, Antalya ve Türkiye için büyük hedefleri olan vizyon sahibi bir insandı. Çok sevdiği Antalya'da büyük işler yaptı. Antalya OSB ve Korkuteli OSB ile ilgili büyük gayretler sarf etti. Ali Bahar'ın hedeflerine sahip çıkarak onun ruhunu yaşatmak hepimizin borcudur." dedi.

Vali Şahin, Ali Bahar ile olan hissiyatını şu cümlelerle ifade etti: "Kendisi ile on bir aylık bir dostluğumuz olmasına rağmen, birbirimizi yıllarca tanıyormuşuz gibi bir muhabbete ve dostluğa sahip olduk. Atılgan, çalışkan, vizyon sahibi ve iyi bir ekip adamıydı. Antalya yeri kolay kolay doldurulamayacak olan bir evladını kaybetti." dedi.

Ali Bahar'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Antalya Milletvekilleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Ali Bahar'ın ailesi ile çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.