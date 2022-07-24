ATV’nin motoru alev aldı! Kızılçam ormanı zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda öğle saatlerinde alevler yükseldi. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana büyüyerek yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Yangına 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter, 4 uçak, 2 yer söndürme ekibi yönlendirildi. Yangında 50 personel görev yaptı.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Yangını gören vatandaşlar ise ellerine aldıkları kürek ve su bidonları ile müdahale etti. Havadan ise sık sık helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı. Yangın yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alındı. Öte yandan yangının orman içerisinde saferi düzenleyen 2 ATV'den birisinin neden olduğunu öne sürüldü. ATV'nin motorunun alev alması ile yangının ormanlık alana sıçradığı ve yangının başladığı öğrenildi. ATV aracı ise yangında yanarak kule döndü. Yangın yol kenarında başladığın belirten vatandaşlar, "Biz geldikten 5 dakika sonra hava araçları geldi. ATV araçlarına müsait bir alan. Birkaç saferi yapan arkadaşlardan birisinin aracının motoru arıza yapıyor. Oradan çıkan yangından diğer araçlara sıçrıyor. Daha sonra yangın diğer araçlara sıçrıyor. Birden alev alıyor. 2 saatlik süreçte soğutma çalışmaları başladı. Biz de kürek ve kumla söndürme çalışmalarına yardımcı olduk" dedi.