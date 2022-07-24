Haberler Yaşam Haberleri ATV'nin motoru alev aldı! Kızılçam ormanı zarar gördü
Giriş Tarihi: 24.7.2022 17:06 Son Güncelleme: 24.7.2022 18:30

ATV'nin motoru alev aldı! Kızılçam ormanı zarar gördü

Antalya'da çıkan orman yangınında 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının ise ormanlık alan içerisinde saferi turu yapan ATV’nin motorunun tutuşması sonucu çıktığı öne sürüldü. Yangında ATV'de yanarak kule döndü.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
ATV’nin motoru alev aldı! Kızılçam ormanı zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda öğle saatlerinde alevler yükseldi. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana büyüyerek yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Yangına 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter, 4 uçak, 2 yer söndürme ekibi yönlendirildi. Yangında 50 personel görev yaptı.

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Yangını gören vatandaşlar ise ellerine aldıkları kürek ve su bidonları ile müdahale etti. Havadan ise sık sık helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı. Yangın yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alındı. Öte yandan yangının orman içerisinde saferi düzenleyen 2 ATV'den birisinin neden olduğunu öne sürüldü. ATV'nin motorunun alev alması ile yangının ormanlık alana sıçradığı ve yangının başladığı öğrenildi. ATV aracı ise yangında yanarak kule döndü. Yangın yol kenarında başladığın belirten vatandaşlar, "Biz geldikten 5 dakika sonra hava araçları geldi. ATV araçlarına müsait bir alan. Birkaç saferi yapan arkadaşlardan birisinin aracının motoru arıza yapıyor. Oradan çıkan yangından diğer araçlara sıçrıyor. Daha sonra yangın diğer araçlara sıçrıyor. Birden alev alıyor. 2 saatlik süreçte soğutma çalışmaları başladı. Biz de kürek ve kumla söndürme çalışmalarına yardımcı olduk" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Maaş farkı ne zaman yatacak, bu ay mı, ne kadar ödenecek? 2022 Temmuz zamlı maaşlar, memur ve emekli maaş farkları ayın kaçında yatacak?
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2022 YKS tercih kılavuzu
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 450, 550, 600 TL yardım verilecek!
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 450 TL-600 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? e Devlet sorgulama
HDP'li Pervin Buldan'dan Meral Akşener için bomba sözler: Adaylıktan neden çekildiği belli oldu!
Şimdiden birbirlerine girdiler! Gelecek Partisi'nden DEVA Partisi'ne tepki: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda
Starlink uyduları Türkiye'den görüldü! Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları nedir, nerede, ne işe yarar, amacı ve özellikleri neler?
Diplomasi zaferi meyvelerini verdi! Türkiye’ye tahıl alımında ayrıcalık tanınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV'nin motoru alev aldı! Kızılçam ormanı zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA