Haberler Yaşam Haberleri AUGİS sınav ücretleri 2022 açıklandı! AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:12

AUGİS sınav ücretleri 2022 açıklandı! AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavında gözetmen olarak görev yapacakların AUGİS sınav ücretleri belli oldu. Sınavda görev almak isteyenlerin 27 Temmuz 2022 Salı günü belirtilen saate kadar sistem üzerinden görev talebinde bulunmaları gerekiyor. Söz konusu sınav ise 13 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Peki; AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 AUGİS sınav görevleri ücreti bilgileri.

AUGİS sınav ücretleri 2022 açıklandı! AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

AUGİS görevli ücretleri, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AUGİS görevli ücretlerinin en düşüğü 170 TL olurken en yükseği ise 280 TL olarak belirlendi. Sınavda görevli olmak isteyenler ise "AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AUGİS sınav ücretleri 2022.

AUGİS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ ÜCRETLERİ

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

Gözetmen: 170 lira

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AUGİS sınav ücretleri 2022 açıklandı! AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
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