AUGİS sınav ücretleri 2022 açıklandı! AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

AUGİS görevli ücretleri, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AUGİS görevli ücretlerinin en düşüğü 170 TL olurken en yükseği ise 280 TL olarak belirlendi. Sınavda görevli olmak isteyenler ise "AUGİS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AUGİS sınav ücretleri 2022.