AUZEF final sınav sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesi'nde! AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen AUZEF Bahar dönemi final sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan eğitim fakültesinde eğitim görmekte olan binlerce öğrenci konuyla ilgili gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bu noktada ise "2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan eğitim fakültesi bahar dönemi final sınavları AUZEF sonuçları sorgulama ekranı...

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 4-5 Haziran tariherinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılan açıköğretim öğrencileri şimdi ise "2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan eğitim fakültesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...