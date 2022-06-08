AUZEF final sınav sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesi'nde! AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 4-5 Haziran tariherinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılan açıköğretim öğrencileri şimdi ise "2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan eğitim fakültesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 20 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor…
4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.
AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
AUZEF final sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.