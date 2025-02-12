Av için evden çıktı bir daha dönmedi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek (16), pazartesi akşamı av tüfeğini de yanına alıp, ailesine ava gideceğini belirterek evden çıktı. Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, önceki gün sabah kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı. Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Kemal Aksüzek'i arama çalışmasına dün de devam edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin arama çalışmalarını takip etti. Vali Erin, "Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, orman işletme müdürlüğü ekibi, avcılar, sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarında İHA, dronlar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar da kullanılıyor. Tek dileğimiz, gayretimiz ve duamız evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır" dedi.

ANNENİN FERYADI

Oğlundan haber alamayan anne Zeliha Aksüzek ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum sabah ava çıkacağını söyledi. Havanın soğuk olduğunu, gitmemesi gerektiğini söyledim ama dinlemedi. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra tüfeğini ve telefonunu alarak evden çıktı. Bazen eve geç gelirdi ama mutlaka dönerdi. Bir keresinde gece geç gelmişti ve 'Korkma anne, bana bir şey olmaz' demişti. Ciğerlerim yanıyor, parçalanıyorum. Gidip kendim arayacağım, kaybolursam da kaybolayım. Tek duam, Allah'ın bizi kavuşturması" ifadelerini kullandı. DHA/İHA