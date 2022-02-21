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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:52 Son Güncelleme: 21.2.2022 15:13

Av köpeği ‘Aliş’ için nefes kesen kurtarma operasyonu

ABBAS ÇAKAR
Av köpeği ‘Aliş’ için nefes kesen kurtarma operasyonu

Düzce Kaynaşlı İlçesi Çatalçam Köyü'nde avlanmaya çıkan Hasbi Yıldırım'ın av köpeği, debisi yükselen Çatalçam deresinin sularına kapıldı. Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir kayanın üzerine çıkıp bekleyen "Aliş" isimli köpeği iki günlük çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Düzce Kaynaşlı ilçesi Çatalçam Köyü'nde otruan Hasbi Yıldırım isimli vatandaş, köpeği "Aliş ile avlanmaya çıktı. Yıldırım'ın "Aliş" isimli köpeği, sarp yamacın yaklaşık 40 metre aşağısında bulunan Çatalçam deresine düşerek suya kapıldı.

Av köpeği ‘Aliş’ için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video

Debisi yükselen Çatalçam deresinin üzerinde bulunan kayalık bölgeye çıkan av köpeği "Aliş"in sahibi Hasbi Yıldırım Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İLK GÜN PLANLAMAYI YAPTILAR
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbarı alır almaz olay yerine hareket etti. Ekipler zorlu hava ve doğa koşulları nedeniyle araçlarını bırakıp, 3 kilometre yürüyerek vaka mahalline ulaştı. Burada 5 saatlik kurtarma keşfi yapan İtfaiye personeli havanın kararmasının ardından İtfaiye merkez binasına geri döndü.

İKİNCİ GÜN KÖPRÜ KURARAK KURTARDILAR
Bir sonraki gün sabah erken saatlerde yeniden vaka noktasına giden İtfaiye ekipleri bir önceki gün keşfini yaptıkları kurtarma operasyonunu başlattı. İtfaiye çavuşu Hüseyin Demircan o anları şöyle anlattı; "İkinci gün yeniden vaka mahalline giderek kurtarma operasyonunu başlattık. Halatlar yardımı ile yaklaşık 40 metre aşağıya indik. Dereye iniş ve tırmanışımız 4 saat sürdü. Köpeği kurtarmak için dere içerisine köprü kurduk. Hayvana sağ salim ulaşarak bulunduğu yerden kurtarmanın mutluluğu bütün yorgunluğumuzu aldı" dedi.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE GELEREK TEŞEKKÜR ETTİ
Kurtarılan av köpeğinin sahibi Hüseyin Yıldırım, köpeği "Aliş" ile birlikte Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü merkez binasına gelerek itfaiye personellerine teşekkür etti. Köpeği sağ salim teslim aldığını, itfaiye erlerinin cansiperhane bir şekilde göre yaptığını dile getiren Yıldırım; "Düzce itfaiyesine çok teşekkür ediyorum. Kendileri bu işte gerçekten profesyonel, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Av köpeği ‘Aliş’ için nefes kesen kurtarma operasyonu
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