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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Av koruma memurunun katilleri tutuklandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Av koruma memurunun katilleri tutuklandı
Hatay'ın Defne ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak öldürülen av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'ın (43) katilleri yakalandı. İlçenin Ballıöz Mahallesi kırsalında 11 Eylül'de izinsiz avlanan kişilerin, denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol görevlilerine tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Ali Koşar hayatını kaybetmiş, mesai arkadaşı Mehmet Atıcı da yaralanmıştı. Olayın ardından titiz ve kapsamlı bir soruşturma yürüten Jandarma, zanlılara 3 ay sonra ulaştı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda A.Ö., A.Y. ve D.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Av koruma memurunun katilleri tutuklandı
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