Av sezonu bereketli başladı

15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar önceki gece saatler 00:00'ı gösterdiğinde "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Trabzon'da balıkçılarla birlikte Adem Baba teknesiyle denize açılan SABAH Muhabiri Özgür Özdemir ilk avı yerinde takip etti. Balıkçıların ilk avı bereketli oldu. Ağlar palamut ve istavritle doldu. Teknedeki balıkçılardan Süleyman Uzun, "Ağlarımız palamut ve istavritle doldu. Görünen o ki bu sezon palamut ve istavrit bol olacak, vatandaşımız bol balık yiyecek" dedi. Muzaffer Özsandıkçı ise "Bu sezon inşallah bol ve bereketli geçecek" derken, Adem Baba tekne reisi Yakup Uzun ise "Bu yaz havalar güzel gitti. Palamutun da döktüğü yumurta tutunca denizler palamutla doldu. Bu yıl vatandaşımız bolca palamut yiyecek" diye konuştu.Samsun'da da ilk gün palamut ve istavrit en çok tutulan balıklar oldu. Palamut tanesi 100 liradan, istavrit ve mezgitin de kilosu 100 liradan satılıyor.Muğla'da balıkçıların da hasreti bitti. Bodrum'da 2024-2025 Su Ürünleri Av sezonu açılış şölenine gerçekleştirildi. Açılış töreninde denize 40 bin adet yavru balık bırakıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen su ürünleri av sezonu açılış töreni Bodrum Torba'daki balıkçı barınağında yapıldı. Törende İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri denetim ve kontrol filosunun yeni üyesi de denize indirildi.İstanbul'da da yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından balıkçılar gece yarısı denize açıldı. Balıkçılar ağlarını büyük bir heyecanla denize bıraktı. Arnavutköy Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, sezona palamut bolluğu ile başladı. İlk tutulan palamutlar vatandaşlara dağıtıldı. Gece boyu süren avlanma faaliyetlerinin ardından balıkçılar, Gürpınar Balık Hali'ne gelerek yakaladıkları balıkları satmaya çalıştı. Balıkçı esnafı Furkan Kıran, "Herkes bir şeyler alıp tezgahına götürmeye geldi. Bu sene palamut, sardalya ve hamsiden umutluyuz" diye konuştu. Esnaf Yusuf Durmaz ise, "1 Eylül itibarıyla çok heyecanlıyız, sezonumuz başladı. Balık buraya az gelirse pahalı olur, çok gelirse ucuz olur. Burası balık borsası. Burada gün günü hiçbir zaman tutmaz balıkta. Her gün farklı farklı. İlk gün gemiler yeni denize çıktığı için fiyatlar biraz yüksek olur ama bu, gün geçtikçe ve hava soğudukça balık fiyatları biraz daha aşağıya iner" dedi./ SABAHBalıkesir'de de av yasağının kalkmasıyla birlikte tekneler denize açıldı, ağlar suya bırakıldı. 'Vira bismillah' diyen ve sabahın ilk ışıklarına kadar avlanan balıkçılar, Su Ürünleri Halinde ilk mezatını yaptı. Sezonun ilk av gününde sardalya bereketi yaşandı. İlk mezatta sardalyanın kasası bin liradan satıldı./ SABAH