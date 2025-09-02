Av sezonunun açılması ile birlikte İstanbul’daki balıkçı tezgahları küçük balıklarla şenlendi

Denizlerdeki balık popülasyonunu korumak amacıyla 15 Haziran'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona ermişti. "Vira bismillah" diyerek 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece denize açılan tayfaların ağlarına düşen balıklar, İstanbul'daki tezgahlarda yerini almaya başladı. Ada Balık Talha Durmuş. "Balık bu sene denizlerdeki avlar bereketli gözüküyor. İstavrit bol ve uygun 100-200 arası hamsi ilk günler olduğu için biraz pahalı 250-300 arası. Ama havalar soğuyunca düşmeye baslar. Palamut biraz nazlı, daha başlamadı .Palamut, Rusya tarafından Karadeniz'e gelecek, dokuzuncu ayın sonlarına doğru hızlanır, 15-20 güne çıkmaya baslar. Şuan tezgahlar hamsi istavrit mezgitle dolu 15 güne her çeşit tezgahlarda olur.

Bu yıl palamudun çok olmayacağını belirten Talha Durmuş, "Normalde Ağustos'un 15'inde çingene palamudu görünürdü. Şu anda görünürde palamut yok, çok az geliyor. En çok hamsi, istavrit, mezgit var. Bu sene barbun ve tekir familyası çok olacak, çinekop ile lüferin çok olduğu da reisler tarafından söyleniyor. İlerleyen günlerde de çinekop, sarıkanat ve lüfer balıkları tezgahlarda yerini alır." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BALIK KÜÇÜK BALIĞI YUTTUĞU İÇİN BU YIL PALAMUT AZ KÜÇÜK BALIKLAR ÇOK OLACAK"

Talha Durmuş, "Palamudun az olması, ufak balıklar için büyük avantaj. Denizlerin kanunudur, büyük balık küçük balığı yer. Palamut bol olduğu zaman küçük balıkları tüketiyor. Bir palamut 2-3 kilo hamsi demek. Palamudun olmaması bu sene denizde ufak balığın rahat gezmesi ve bol olması demektir." diye konuştu.