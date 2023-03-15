Av tüfeği ile arkadaşını öldüren kişi yakalandı

Olay dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi, Kadirli Mevkii'nde meydana geldi. S.A. (21) arkadaşı Hüseyin Türkan (19) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, S.A. yanında getirdiği av tüfeğiyle Hüseyin Türkan'ı vurdu.

Olayın ardından kendini de tüfekle vuran S.A. yaralı olarak olay yerinden babasına ait araçla kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Türkan'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından belediye morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli S.A. yaralı olarak kaçtığı Karapınar Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheli S.A.,'nın hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Hüseyin Türkkan hayatını kaybetmişti