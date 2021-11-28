Av tüfeği ile kalbinden vurdular! Ekipler peşlerine düştü!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet güçlerimizin Milleyha'da yaralı halde buldukları ak balıkçıl türü kuşu rehabilitasyon merkezimize getirerek kurum veteriner hekimimiz ve Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı hocalarımız ile tedavi altına aldık. Ancak kalbine isabet eden saçma nedeni ile kaybettik. İlimizin her noktasında yaban hayatını desteklemeye ve kaçak avcılıkla mücadelemize devam etmekteyiz" denildi.